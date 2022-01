08:02

Dopo le parole del premier Boris Johnson della scorsa settimana, con le quali annunciava l’arrivo di una nuova strategia di ‘convivenza’ con il virus, la Gran Bretagna inizia ad allentare le misure restrittive imposte alla popolazione.

Da oggi, come primo passaggio, l’isolamento domiciliare per i contagiati è portato da 7 a 5 giorni, e con un tampone negativo al 5° giorno si conclude la necessità di stare in casa.



Altro passo sarà l’abolizione del green pass britannico, ossia il certificato vaccinale che Londra ha introdotto prima di Natale per accedere a discoteche e grandi eventi. Secondo quanto riporta corriere.it, il prossimo 26 gennaio, quando il Governo del Regno Unito rivedrà le disposizione in vigore per arginare la pandemia, il certificato verrà abolito.



La marcia indietro del governo viene giustificata con i dati positivi che arrivano sul fronte della pandemia: ci sono “segnali incoraggianti”, ha detto il ministro della Sanità, Sajid Javid, che i contagi stiano calando e che il sistema sanitario stia reggendo all’impatto della variante Omicron.