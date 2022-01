Uk: ipotesi di stop ai test nelle prossime settimane

10:15

Il Regno Unito potrebbe abolire il test di rientro per i viaggiatori vaccinati a breve. L’ipotesi sarebbe quello di cancellare la norma in tempo per le ‘half-term holidays’, le vacanze di metà semestre, e dunque entro la metà del prossimo mese.

La misura, come riporta travelmole.com, darebbe una spinta ai viaggi degli inglesi all’estero e a tutto il settore turistico. Una decisione potrebbe essere presa per il 26 gennaio, stando alle prime anticipazioni.



La scelta rientrerebbe nella revisione generale del piano di contrasto alla pandemia che il Governo inglese si appresta a varare.