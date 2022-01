A Madeira la più estesa riserva marina d'Europa: è quella di Ilhas Selvagen

19:30

La riserva marina attorno a Ilhas Selvagen, nell’arcipelago di Madeira, è diventata la più grande d’Europa e dell’intero Atlantico del Nord. Grazie all’ulteriore estensione approvata dal governo portoghese, che porta la superficie protetta a 12 miglia, il piccolo e montuoso affioramento può celebrare nel migliore dei modi il 50esimo anniversario dall’istituzione del suo parco naturale, consolidando il riconoscimento Unesco ottenuto dalla vicina isola di Porto Santo nel 2020.

Recenti spedizioni dei ricercatori di Oceano Azul, in collaborazione con Waitt Foundation e National Geographic Pristine Seas, hanno evidenziato come Ilhas Selvagen sia un punto di passaggio vitale per le migrazioni marine. A. C.