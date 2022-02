di Alberto Caspani

08:04

Sorpresa Italia. Il settimo “State of Travel Insurance report” stilato da Berkshire Hathaway Travel Protection (Bhtp), fra le maggiori compagnie assicurative americane, ha incluso Roma nella Top10 delle città più sicure al mondo.

La classifica delle città...

Nella lista ufficiale pubblicata da Travelpulse svetta al primo posto Montreal, seguita da Amsterdam, Tokyo, Singapore, quindi Sydney, Londra e Barcellona, per chiudere con Hong Kong, Berlino e la città capitolina appunto. I nomi presi in esame, in realtà, sono una selezione delle destinazioni più gettonate attraverso i motori di ricerca Expedia e American Express Travel, messa alla prova con i dati prodotti da GeoSure Global, The Economist e dall’indice del crimine di Numbeo.



...e quella dei Paesi

Nel 2022 i rischi sanitari sono considerati la principale preoccupazione di viaggio dal 56% degli intervistati, mentre il terrorismo internazionale è ormai fonte d’inquietudine per poco più della metà dei partecipanti al sondaggio (51%). Grazie ai rilevamenti messi a disposizione dal Global Peace Index, dal Dipartimento di Stato americano e dalla piattaforma Our World in Data, è stato possibile individuare anche la Top10 degli Stati più sicuri: in vetta l’Islanda, seguita da Nuova Zelanda, Canada, Svezia, quindi Giappone, Australia e Svizzera, infine Irlanda, Germania e Regno Unito.