Dubai supera i 7 milioni di visitatori, i dati del 2021

08:47

Dubai festeggia i risultati turistici del 2021. Sono stati oltre 7 milioni i visitatori accolti in città durante lo scorso anno, un +32% rispetto al 2020. Secondo i dati del Department of Economy and Tourism di Dubai, i turisti internazionali sono stati oltre 3,4 milioni solo nell'ultimo trimestre, numeri che hanno riportato la destinazione al 74% dei livelli pre-pandemici.

L’obiettivo delle autorità locali è imporsi come prima scelta per le vacanze di chi giunge dall'estero e conquistare il titolo di luogo più visitato al mondo nonché migliore città per vivere e lavorare.



Elevati standard di sicurezza

Gli elementi che ne hanno determinato il successo sono stati gli standard di sicurezza adottati durante l'emergenza sanitaria, ma anche l'Expo 2020 e le celebrazioni del Golden Jubilee degli Emirati.



Come riporta travelpulse.com a incidere sensibilmente sul totale arrivi sono stati i viaggiatori dell'Europa occidentale (22%) con Regno Unito, Francia, Germania e Italia come mercati principali. A seguire la Russia e altri Paesi dell'Europa dell'Est.



Bene anche il comparto alberghiero con un'occupazione media dell'81,4% nell'ultimo quarto del 2021 (Vs 80,7% nello stesso periodo del 2019) e del 67% se si considerano tutti e 12 i mesi.



Gaia Guarino