Tourism Malaysia entra in Adutei per crescere sul mercato italiano

15:31

Tourism Malaysia entra in Adutei. Diventando membro dell’Associazione dei Delegati Ufficiali del Turismo Estero in Italia, l’ente rafforza la sua azione nel mercato tricolore.

“Siamo particolarmente orgogliosi di entrare a far parte di Adutei e crediamo che diventare un nuovo membro dell'Associazione rappresenti un passo avanti nella promozione della Malesia sul mercato italiano – spiega in una nota Libra Haniff, direttore Tourism Malaysia Paris, responsabile anche dell’Italia oltre a Francia, Spagna e Portogallo -. Le opportunità di visibilità offerte da Adutei ai propri associati nel corso dell’anno, rivolte sia ai media che al trade, sono sicuramente per noi ottimi momenti per far conoscere meglio la destinazione al pubblico. Inoltre, crediamo che lavorare insieme agli altri membri aiuterà in generale a sviluppare l’industria del turismo e per questo speriamo di lavorare in sinergia con gli altri Associati durante quest’anno”.



“In un periodo ricco di cambiamenti come quello che stiamo vivendo, in cui sappiamo quanto il settore turistico sia stato colpito, vedere l’ingresso di un nuovo membro di destinazione a lungo raggio in Adutei è un segno davvero positivo. Ci impegneremo a migliorare al massimo insieme a Tourism Malaysia, come abbiamo sempre fatto per ogni singolo membro”, aggiunge Aljoša Ota, presidente di Adutei.



L’ingresso in Adutei, spiega l’ente, è volto “a stimolare e rafforzare l’interesse e l’apprezzamento dei viaggiatori dopo questi due anni di pandemia, in particolare dei turisti consapevoli , attenti al turismo sostenibile e agli ambienti naturali”.