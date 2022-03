Riparte oggi su Sky Pechino Express: 10 coppie lungo la ‘Rotta dei Sultani’

12:26

Riparte Pechino Express. L’adventure game giunto alla sua nona edizione - la prima targata Sky – torna oggi per raccontare in dieci puntate il viaggio di dieci coppie lungo la ‘Rotta dei Sultani’.

Alla guida del programma, come di consueto, Costantino della Gherardesca, che, riporta Ansa.it, accompagnerà i concorrenti tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, fino alla tappa finale a Dubai.



Le coppie

A contendersi la vittoria saranno: Gli Atletici (Alex Schwarzer e Bruno Fabbri); Padre e Figlio (Ciro e Giovanbattista Ferrara); Gli Scienziati (Barbascura X e Andrea Boscherini); I Fidanzatini (Rita Rusic e Crisiano Di Luzio); Le TikToker (Anna Ciati e Giulia Paglianti); I Pazzeschi (Victoria Cabello e Paride Vitale); Gli Sciacalli (Fru e Aurora Leone); Italia-Brasile (Nikita Pelizon e Helena Prestes); Gli Indipendenti (Bugo e Cristian Dondi); Mamma e Figlia (Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni).



Le puntate saranno trasmesse su Sky Uno e in streaming su Now.