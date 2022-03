10:46

Nuova proroga per il green pass europeo. Il Consiglio della Ue ha approvato l’estensione del certificato digitale Covid dell’Unione europea fino a giugno 2023.

Mentre in Italia è iniziata la discussione per eliminare progressivamente l’obbligo del green pass e molti Paese, europei e non, stanno iniziando a togliere tutte le restrizioni di viaggio, compresa quella di presentare un certificato di vaccinazione, l’Ue, assistendo al nuovo incremento dei contagi di questi giorni, ha deciso di prolungare la durata del suo green pass.



Il regolamento per il certificato vaccinale è stato modificato per adattarlo all'evolversi della situazione relativa al Covid nei Paesi dell’Unione e nel mondo.



Cosa cambia

Fra le modifiche, la possibilità di includere tutte le dosi ricevute in un unico certificato di vaccinazione, indipendentemente da dove sono state eseguite, al fine di facilitare agli Stati membri il rilascio dei certificati per le persone completamente vaccinate.



Inoltre, i viaggiatori potranno anche ottenere certificati di guarigione se sono in possesso di un test antigenico con risultati positivi al Covid 19, cosa che finora non è stata possibile.



La commissione dovrà infine presentare una relazione dettagliata sul green pass europeo entro il 1 febbraio del 2023.