Airbnb, due notti nel Palazzo del Governatore di Phuket per il Capodanno thailandese

13:15

Il Palazzo del Governatore di Phuket apre ai viaggiatori per il Capodanno thailandese. In occasione delle celebrazioni per Songkran, infatti, Airbnb offrirà la possibilità di soggiornare nella maestosa residenza.

Gli ospiti verranno accolti dalla modella e attrice Patricia Tanchanok Good e dallo chef Nooror Somany Steppe.



La dimora è già prenotabile per due notti, dal 15 al 17 aprile 2022.



Durante l’esperienza, gli ospiti potranno anche praticare snorkeling e prendere parte a un’attività per la salvaguardia del gibbone presso il Khao Pra Taew Wildlife Sanctuary.