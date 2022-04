Stati Uniti, il ‘natural distancing’ a Mammoth Lakes

17:29

La California fa di nuovo sognare. Rimosse le restrizioni sanitarie e forte di uno dei tassi di vaccinazione più alti degli Stati Uniti, il desiderio di avventure outdoor ritrova il suo paradiso: Mammoth Lakes, destinazione ideale per esplorare la catena montuosa della Sierra Nevada.

“Abbiamo riaperto tutto - conferma Michael Vanderhurst, direttore di International Mammoth Lakes Tourism - e l’uso di mascherine è ormai limitato agli spostamenti sui mezzi pubblici. Se qualcuno avesse ancora timore di tornare in luoghi affollati, nei nostri spazi è possibile godere in piena pace di meraviglie naturali come le concrezioni rocciose del Mono Lake o del Devil Postpile, delle fonti geotermiche di Hot Creek, o visitare la più famosa città fantasma degli Usa nel Bodie State Historic Park. Siamo il sogno dei viaggiatori indipendenti, ma disponiamo di oltre 65 ristoranti e 4.500 camere dalle 3 alle 4 stelle adatte anche alle famiglie, agli honeymooners, oltre che per grandi gruppi”.



In autunno sarà inaugurato il Community Recreation Center di Creek Park, nuovo polo attrattivo da 14 milioni di dollari. A. C.