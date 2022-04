Cuba, cambiano le regole di ingresso: non servono più test e certificati di vaccinazione

12:00

Cuba allenta i protocolli anti-Covid per l’ingresso nel Paese. Secondo quanto comunicato, attraverso una nota, dal Ministero della Salute locale, per entrare nell’isola non è più necessario esibire la prova dell’esito negativo di un test antigenico o Pcr, né il certificato di vaccinazione.

Potranno essere, però, effettuati test a campione al momento dell’arrivo negli aeroporti o negli scali portuali. In caso di positività, si procederà secondo i protocolli previsti per contenere la diffisione del virus.



Negli scali (aeroportuali e portuali) che consentono l’ingresso dei viaggiatori a Cuba vengono mantenute le misure garantiscono il distanziamento sociale e l’ingienizzazione delle superfici, nonché l’obbligo di indossare la mascherina.