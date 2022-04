di Isabella Cattoni

08:20

I tour operator tirano un sospiro di sollievo: i vecchi cavalli di battaglia stanno tornando a smuovere le prenotazioni in agenzia e l’Egitto sta lentamente recuperando quel ruolo di primo piano che rivestiva in epoca pre-pamdemica.

Si tratta di un trend sottolineato anche dalle associazioni di categoria, che proprio sull’Egitto, in modo particolare sul Mar Rosso, puntano per recuperare almeno in parte quanto perso a inizio 2022.

I numeri

“L’Egitto è ripartito, non con i numeri pre- pandemia, ma comunque con valori importanti” ha confermato il presidente di Fto, Franco Gattinoni.

Una ripartenza sottolineata anche dal direttore generale di Veratour, Stefano Pompili, che, conti alla mano, ha rilevato una domanda in crescita per quanto riguarda i viaggi organizzati. “La buona notizia è che gli italiani hanno ripreso a viaggiare e lo vediamo dalle prenotazioni. Su 10 prenotazioni tre interessano l’Egitto, quattro l’Italia e tre si dividono tra Grecia, Spagna e Tunisia”. E proprio l’Egitto sta dominando il booking di aprile, con mille100 passeggeri attesi a settimana tra Marsa Alam e Sharm El Sheikh.



Non solo charter

Perché l’Egitto è una destinazione “Che non tradisce mai”, unica per vicinanza, rapporto qualità-prezzo e clima, come rileva il presidente del Gruppo Nicolaus, Roberto Pagliara. Se è vero che il Mar Rosso dei tempi d’oro comportava circa 20mila posti volo dall’Italia a settimana è altrettanto vero che i circa 5mila globali totalizzati a oggi sono già un bel numero, che fa sperare in un recupero imminente. Specie considerando che “Qualcosa è cambiato e il Mar Rosso non è più solo appannaggio dei voli charter, avendo aperto con decisione anche ai collegamenti di linea e low cost”.



La stagione si allunga

Che il Mar Rosso sia un tesoretto da presidiare è testimoniato anche dal direttore commerciale trade di Futura Vacanze Belinda Coccia, che propone la meta con i villaggi a Sharm el Sheikh e Marsa Alam. “Finalmente possiamo pensare di nuovo al Mar Rosso e alle opportunità uniche che offre tutto l’anno”. Su quel “tutto l’anno” si apre anche la partita di GB Viaggi: “Nell'immediato lanceremo il medio raggio puntando sull'Egitto, nello specifico Sharm El Sheikh, con voli charter in partenza dagli aeroporti di Roma e Napoli” conferma il direttore vendite, Luigi Abbruzzino.

E anche Atelier Vacanze ha deciso di investire su Sharm El Sheikh con il Concorde El Salam di Sharks Bay, che da aprile è un nuovo Atelier Club Italiano a 5 stelle.