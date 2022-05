Stati Uniti: il Cdc raccomanda le mascherine sui mezzi di trasporto

13:15

Nessun obbligo, ma una ‘raccomandazione’ delle autorità sanitarie statunitensi. Dopo la sentenza che, lo scorso mese, ha annullato l’obbligo in tutto il territorio degli Stati Uniti di indossare la mascherina sui mezzi di trasporto pubblico, il Centers for Disease Control and Prevention ha ribadito la raccomandazione di utilizzare i dispositivi di protezione su treni e aerei.

La vicenda delle mascherine sugli aerei negli Stati Uniti è complessa, dal momento che le proroghe che si erano succedute, come ricorda travelweekly.com avevano spostato il termine della misura al 3 maggio. Ma la sentenza di un giudice federale ha imposto lo stop in tutto il Paese, che è scattato dal 18 aprile. E lo stesso giorno la Tsa, l’autorità statunitense per i trasporti, ha annunciato che non avrebbe più imposto l’obbligo di mascherina.