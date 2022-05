Regno Unito, previsti 700mila nuovi posti di lavoro nell’industria dei viaggi

12:24

L'ultimo Economic Impact Report del Wttc prevede che il Regno Unito dovrebbe creare quasi 700mila nuovi posti di lavoro nel turismo nel corso del prossimo decennio. Come riportato da Travelmole, la previsione del Wttc mostra che in media verranno creati 70mila nuovi posti di lavoro all'anno.

Secondo il rapporto, si prevede che il contributo del settore dei viaggi del Regno Unito al Pil crescerà a un tasso medio del 3% tra il 2022 e il 2032.

Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc, ha spiegato: "Il futuro sembra roseo per la rinascita del settore turistico del Regno Unito, ma a breve termine la spesa dei visitatori internazionali è molto bassa e ostacola la ripresa economica".



L'ultimo rapporto sull’impatto economico rivela anche che il 2021 ha visto il lento inizio della ripresa per il settore dei viaggi del Regno Unito. L'anno scorso, il contributo al Pil è salito del 40,3% anno su anno, per raggiungere oltre 131 miliardi di sterline, ancora significativamente al di sotto dei livelli del 2019. Il contributo del settore all'economia avrebbe potuto essere maggiore se non si fosse verificato l'impatto della variante Omicron.