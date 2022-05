08:03

La US Customs and Border Protection ha deciso di aumentare la tariffa per ottenere l’Esta, il permesso di ingresso negli Usa senza visto per soggiorni fino a 90 giorni.

Dal prossimo 26 maggio, come si legge su Travel Weekly, il costo per ottenere l’Esta passerà da 10 dollari (più 4 di tasse amministrative) a 17 dollari, sempre con l’aggiunta di 4 dollari di diritti amministrativi.



Un rincaro notevole per i viaggiatori del Paesi che partecipano al Visa Waiver Program degli Stati Uniti lanciato nel 2009, anche se ogni autorizzazione ha validità 2 anni.



La nuova tariffa, sempre secondo quanto riportato dal sito statunitense, sarà valida fino al 2027.