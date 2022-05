08:35

Il Giappone ha deciso: dal prossimo 10 giugno il Paese pone fine alla chiusura al turismo internazionale durata oltre due anni e permetterà l’ingresso a viaggiatori leisure provenienti da 36 Paesi, fra i quali c'è anche l’Italia. L'elenco dei Paesi ammessi è presente sul sito del governo giapponese.

La decisione arriva dopo che il governo, la scorsa settimana, aveva deciso di testare l’ingresso di tour di piccoli gruppi di visitatori provenienti da Stati Uniti, Australia, Thailandia e Singapore.



Le nuove regole

Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni, sarebbero autorizzati soltanto gruppi organizzati gestiti da tour operator provenienti da Paesi in cui la situazione del Covid è sotto controllo.



A questi turisti verrà richiesto un test Pcr da effettuare prima delle partenza e il certificato di vaccinazione. Non dovrebbe essere più richiesto il test all’arrivo, né tanto meno la quarantena.



Il governo ha deciso, inoltre, di ampliare a 7 il numero degli aeroporti su cui potranno sbarcare i voli internazionali, con l’aggiunta di Naha nella prefettura di Okinawa meridionale e Chitose vicino a Sapporo nell'Hokkaido settentrionale. Il numero di turisti ammesso all’interno del Paese ogni giorno salirà da 10mila unità a 20mila, ma non è chiaro se i gruppi organizzati saranno conteggiati all’interno di questa quota.



I dubbi

Restano ancora alcuni dubbi da chiarire, come evidenzia Michele Serra, presidente di Quality Group: “Non è ancora definito il numero massimo e minimo di turisti che dovranno comporre il gruppo organizzato – spiega a TTG Italia – e resta aperto anche il tema dei visti".



"È, infatti, auspicabile - prosegue Serra - che la Dmc a cui si appoggia l’operatore internazionale consenta al t.o. di gestire le pratiche di concessione del visto in maniera complessiva, e non venga invece richiesto a ogni turista di avviare pratiche singole, perché questo creerebbe non pochi problemi di organizzazione”. C. P.