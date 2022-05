10:12

Dopo due anni di chiusura il Giappone riapre al turismo internazionale. Secondo quanto riferito dal Guardian, il Paese tornerà ad accogliere i visitatori esteri già dalla fine di maggio, ma l’ingresso sarà consentito solo attraverso pacchetti turistici limitati.

Un primo passo che fungerà da ‘prova generale’ prima della vera riapertura, la cui data non è stata ancora definita.



Chi potrà entrare

L’Agenzia del turismo giapponese, riporta Ansa.it, ha fatto sapere che sarà consentito l’accesso nel Paese a piccoli gruppi che abbiano preventivamente pianificato in ogni dettaglio l’itinerario di viaggio con agenzie e tour operator.



In questa prima fase, saranno ammessi esclusivamente i turisti provenienti da Stati Uniti, Australia, Thailandia e Singapore, vaccinati con 3 dosi.