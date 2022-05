Le migliori isole del Mediterraneo: Sicilia in vetta alla classifica di Musement

16:24

È la Sicilia la migliore isola del Mediterraneo per l’estate 2022. A decretarlo è Musement, la piattaforma del gruppo Tui ha stilato la classifica delle terre galleggianti dal patrimonio naturale e culturale unico e ideali per una vacanza indimenticabile.

La regione italiana si piazza in vetta con un punteggio di 100 punti su 100, per la sua ricchezza artistica e culturale, che conta siti Unesco d’inestimabile valore, nonché per le sue spiagge.



Il resto del podio è occupato dalle isole greche. Sul secondo e terzo gradino figurano infatti Creta (87 su 100) e Cipro (82,2 su 100).



Al quarto posto un’altra regione italiana: la Sardegna, che si aggiudica un punteggio di 61,1 su 100 per le sue spiagge paradisiache. L’isola si piazza davanti a Rodi, al quinto posto (55,7 su 100).



La classifica continua con Maiorca ((36,1/100 punti), sesta, davanti a Cefalonia (30,8/100 punti) e Gerba (30,4/100 punti). Chiude la top ten Zante (30,2 su 100).