La Germania rilancia sul turismo green con tre campagne promozionali

08:00

"La Germania è la terza scelta per gli italiani quando si parla di destinazioni straniere. Sappiamo che bisognerà attendere almeno il 2023 per il ritorno ai livelli pre-Covid, ma abbiamo aspettative molto positive nei confronti di questo mercato che fino marzo è cresciuto su base annua del 4%".

A parlare di una propensione al viaggio 'molto forte' dei turisti tricolore è Agata Marchetti (nella foto), direttrice ad interim della rappresentanza italiana dell'Ente Germanico per il Turismo.



Voglia di natura

Marchetti ha spiegato che è la voglia di sostenibilità e di natura incontaminata a orientare ora le scelte dei viaggiatori e che proprio per incentivare questo trend l'ente ha lanciato tre campagne: una dedicata al patrimonio naturalistico della Germania (Embrace German Nature), una alle tradizioni artigianali e ai sapori autentici di città e regioni (German.Local.Culture.) e un'altra alle vacanze a impatto zero (Feel Good).



Tra le iniziative nate per favorire il turismo green, anche l'abbonamento mensile low cost che fino al 31 agosto consentirà di viaggiare a 9 euro su tutta la rete nazionale di mezzi pubblici e su tutti i treni regionali.

Amina D'Addario