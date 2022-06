Giovane, con famiglia, itinerante: il profilo del turista italiano in Germania

di Alberto Caspani

08:00

Germania, destinazione per giovani. “La storica vocazione dei tedeschi a una cultura del rispetto ambientale, così come della rigenerazione urbana - spiegano Agata Marchetti (a dx nella foto) e Ingrid Jung (a sx nella foto), rispettivamente direttrice ad interim dell’Ente nazionale germanico per il Turismo e console generale a Milano - sta contribuendo ad avvicinare alla Germania un pubblico italiano d’età media sempre più bassa: oggi il visitatore tipo non ha più di 39 anni, nel 54% dei casi viaggia con bambini al seguito e principalmente per finalità vacanziere (69% degli arrivi)”.

In trasformazione anche la modalità della vacanza, che vede crescere le esperienze itineranti (20%) sul tradizionale approccio culturale alle città (58%), con prenotazioni a meno di un mese dalla partenza (dal 53% nel 2019 al 72% nel 2022) e distribuite sul'intero arco stagionale, oltre che con soggiorni più lunghi e in media di 6,3 notti.



“Dopo aver registrato 1,23 milioni di pernottamenti lo scorso anno - aggiunge Agata Marchetti - i primi tre mesi del 2022 mostrano una netta crescita del 4,1%, trainata anche dalla promozione di mete green e inusuali come i siti industriali riconvertiti della Ruhr, il primo tiny green village ecosostenibile di Carolinensiel-Harlesiel sul Mar del Nord o i trekking camps della Foresta Nera. Oggi la Germania rappresenta infatti la finestra ideale per scoprire il futuro sostenibile dell’Europa”.