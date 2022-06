Cina, le banche si mobilitano: prestiti per rilanciare il turismo

09:21

Le banche cinesi si mobilitano per rilanciare il turismo. Cinque istituti di credito di Shanghai hanno stanziato 50miliardi di yuan – circa 7,4 miliardi di dollari – per sostenere la ripresa del settore nella città e nel Paese.

Si tratta, riporta Ansa.it, di Bank of Communications, China Construction Bank, Bank of China, Bank of Shanghai e Shanghai Rural Commercial Bank.



Insieme hanno firmato accordi con diverse aziende per garantire supporto finanziario alla costruzione di un nuovo centro culturale per gli e-sport, all'emissione di voucher di pagamento, alla rivitalizzazione rurale e alla trasformazione digitale dei luoghi di interesse di Shanghai.



Non è la prima volta che questi istituti si impegnano per il rilancio dell’industria turistica. Nel 2020 hanno erogato prestiti per oltre 53 miliardi di yuan in favore di imprese culturali e turistiche di Shanghai.