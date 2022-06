Isole Vergini Britanniche, stop all'assicurazione obbligatoria

15:55

A partire dal 15 giugno i visitatori che si recano alle Isole Vergini Britanniche, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, non dovranno più registrarsi per l'autorizzazione sul portale di viaggio BVI Gateway e non dovranno esibire la prova della stipula di un’assicurazione di viaggio. Ad annunciarlo Marlon A. Penn, ministro della Salute e dello sviluppo sociale.

I visitatori che sono ‘day-trippers’ - ossia che sono stati lontani dalle isole per meno di 24 ore - non dovranno presentare l’esito negativo del test Covid-19 all’arrivo.



Test ancora obbligatorio

Tutti gli altri, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovranno mostrare l’esito del test antigenico o Pcr eseguito fino a 48 ore prima dell’ingresso. In alternativa è possibile presentare entro 90 giorni prima dell'arrivo un documento rilasciato da un medico abilitato che attesti la guarigione da Covid-19, in sostituzione di un test negativo. Se non si è in grado di presentare un risultato del test, o un certificato di guarigione, il soggetto sarà sottoposto al test all'arrivo.



Anche se l’obbligo sulla mascherina è stato revocato, qualsiasi attività o esercizio può istituire il proprio regolamento sul suo uso. Lo stesso si applicherà al settore pubblico e il Vice Governatore svilupperà una normativa sulle situazioni in cui sarà ancora necessario indossare la mascherina, come le agenzie di assistenza sanitaria e sociale, i servizi di protezione delle frontiere e altri dipartimenti a contatto con il pubblico, in cui il rischio di esposizione è maggiore.