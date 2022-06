La Spagna contro i turisti incivili: multe, dress code e limitazioni all'alcol

19:33

Turisti ubriachi o con comportamenti molesti: la Spagna usa il pugno duro. Diverse località del Paese hanno varato misure per contenere i comportamenti scorretti da parte degli stranieri.

Tra le città che si sono mosse in questo senso, c'è Vigo, in Galizia, che multerà le persone che saranno sorprese a espletare i bisogni fisiologici in mare. La multa, come riporta travelmole.com, sarà di importo considerevole: si parla infatti dell'equivalente di 785 dollari.



Maiorca invece punta al decoro dell'abbigliamento, con i ristoranti che impongono un dress code che vieta costumi da bagno e magliette da calcio; la tolleranza sarà maggiore durante il giorno ma inflessibile la sera.



Anche le Baleari si sono mosse, limitando la vendita degli alcolici.