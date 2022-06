La Giamaica accelera, Shervington: “Avremo 2,5 milioni di arrivi, ci prepariamo così”

10:12

Si focalizza sul 'Diamond Jubilee' del Paese la nuova campagna internazionale della Giamaica, 'Reigniting a nation for greatness'.

Il prossimo 8 agosto, infatti, cadrà il 60° anniversario dell’indipendenza dell’isola caraibica dal Regno Unito.

“Abbiamo predisposto un ricchissimo calendario di eventi già a partire da fine giugno - spiega Gregory Shervington, regional director Continental Europe di Jamaica Tourism Board (nella foto) - e puntiamo sul richiamo di grandi festival come quello del Rum, del Reggae, o del tipico Carnevale jamaicano, per valorizzare le molteplici sfaccettature dalla nostra cultura. Grazie alla recente rimozione dei test Covid per l’accesso al Paese, ma anche all’incremento dei voli dall’Europa con Virgin o Eurowings, attendiamo 2,5 milioni di visitatori entro fine anno e una spesa turistica attorno ai 2,9 miliardi di dollari”.



Il lusso sulle orme di James Bond

Il giubileo nazionale coincide inoltre col 60° anniversario di James Bond, il popolare agente segreto di Sua Maestà che proprio in Jamaica affonda le radici e al quale è stato dedicato un apposito trail. “La villa Golden Eye dello scrittore Ian Fleming - aggiunge Shervington - cui è intitolato il terzo aeroporto nazionale nei pressi di Ocho Rios è solo uno dei modelli luxury presenti sull’isola, divenuti fra i concept di soggiorno preferiti a seguito della pandemia”.



La piattaforma b2b

Su queste strutture, ma anche su nuovi complessi di lusso come l’hotel Princess Jamaica di Hanover (2000 camere in costruzione), potranno far leva tour operator e adv attraverso il rilancio della piattaforma b2b dell’ente del turismo. Per i professionisti maggiormente impegnati nel promuovere la Giamaica è inoltre in programma un viaggio di formazione a settembre.

Alberto Caspani