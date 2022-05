Emirates amplia il network e atterra in Giamaica

08:00

Una nuova destinazione nella rete di Emirates. Jamaica Tourist Board ha annunciato l’ingresso del Paese nel network della compagnia. Un risultato ottenuto nel corso dell’ultimo Arabian Travel Market.

“Sia gli aeroporti internazionali Norman Manley che Sangster sono ora presenti nel circuito della compagnia aerea, con biglietti e prezzi già disponibili - si legge nella nota -. I voli sono offerti su Jfk, New York, Newark, Boston e Orlando”. Una rete che consente di raggiungere la Giamaica anche da Milano Malpensa.



Il ministro del turismo della Giamaica Edmund Bartlett ha commentato: “Questa è una grande iniziativa per la Jamaica in quanto apre le porte all'isola del Medio Oriente dall'Asia e dal Nord Africa. È la prima volta che la destinazione Jamaica viene inserita nel sistema di biglietteria di una compagnia aerea del Golfo, offrendo a Jaimaica Tourist Board una leva significativa per negoziare voli diretti verso la destinazione”.