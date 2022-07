San Marino, il grande ritorno delle ‘Giornate Medioevali’

09:49

'Giornate Medioevali' al 100%. Per la 25a edizione del festival di ricostruzione storica di San Marino, in programma dal 28 al 31 luglio 2022, gli organizzatori tornano al format originale celebrando un anno chiave della più antica repubblica del mondo: il 1462, quando i Patti di Fossombrone col Papato finirono per stabilire i confini definitivi del piccolo Stato italico.

"Oggi come ieri - ha spiegato Sergio Dompé, console di San Marino a Milano - vogliamo testimoniare la nostra ininterrotta tradizione di Terra delle Libertà, puntando su evento che è ormai un'eccellenza in Europa".



Duelli, tiri con l'arco, addestramenti alla balestra, danze e cibo medioevale contribuiranno a mescolare spettacolo e didattica nel centro storico della capitale, patrimonio Unesco raggiungibile in cabinovia sino a notte fonda, ma dotata anche di mille500 parcheggi per gli ospiti. Le Giornate medioevali puntano ad accogliere almeno 26mila visitatori secondo i più alti standard di inclusione sociale, utilizzando energia rinnovabile al 100%.



Alberto Caspani