Disneyland Paris: in adv speciali incentivi per festeggiare l’apertura di Avengers Campus

15:55

A Disneyland Paris è stata ufficialmente battezzata Avengers Campus, la nuova area tematica dedicata ai Supereroi Marvel. Al suo interno due nuove attrazioni, ristoranti, boutique e incontri con i Supereroi Marvel più famosi.



Le nuove attrazioni sono Spider-Man W.E.B. Adventure e Avengers Assemble: Flight Force. La prima è un’attrazione di nuova generazione in cui gli ospiti di tutte le età grazie a tecnologie innovative avranno il potere di lanciare ragnatele proprio come Spiderman. La seconda è destinata ad un pubblico amante dell’adrenalina, si tratta infatti di montagne russe ispirate all’universo di Iron Man e Captain Marvel.



Con l’apertura di Avengers Campus, Disneyland Paris arricchisce la vasta offerta di ristoranti già presente all’interno del resort. Il ristorante Pym Kitchen con formula all you can eat è ispirato al film Ant Man & The Wasp. Qui gli ospiti potranno assaporare cibi di dimensioni insolite come giganteschi sandwich, hamburger, insalate, pasta e svariati dolci di tutte le dimensioni.



Stark Factory invece è un ristorante con servizio rapido dove sarà possibile degustare pizze appena sfornate, insalate ed una vasta scelta di paste fresche preparate al momento.

Chi preferisce mangiare qualcosa al volo, potrà fermarsi presso il The WEB, un food truck dove gustare hot dog in stile newyorkese, salsicce vegane e cheesecake su stecco come dessert.



Per celebrare l’apertura di Avengers Campus, da ieri al 31 agosto 2022 arrivano nelle agenzie di viaggi gli incentivi dedicati ai clienti che prenotano un pacchetto soggiorno a Disneyland Paris. A fronte di una nuova prenotazione individuale per un massimo di tre per tutti gli arrivi che vanno dal 1 ottobre al 31 dicembre 2022 in tutti gli hotel Disney verrà offerto un omaggio Marvel.