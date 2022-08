Riviera Maya verso un'estate da record: tasso di occupazione alberghiera alle stelle

08:56

Per la Riviera Maya si prospetta la migliore estate degli ultimi 5 anni. L’analisi è stata effettuata dall’associazione degli albergatori dell’area, che raggruppa oltre 140 strutture e un totale di 40mila camere.

Secondo quanto riportato da Hosteltur, il tasso di occupazione alberghiera quest’anno dovrebbe attestarsi intorno all’85 per cento, confermando le previsioni della vigilia su un picco della domanda turistica per la zona e per le altre aree di punta del Messico.



"Stiamo assistendo a chiari segnali di ripresa con l'aumento sostenuto dell'occupazione alberghiera – ha commentato il presidente dell’associazione Tony Chaves - e l'afflusso di migliaia di visitatori desiderosi di visitare i Caraibi messicani dopo il confinamento e le restrizioni causate dall'emergenza sanitaria".