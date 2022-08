Tunisia in recupero: tre milioni di arrivi nei primi sette mesi

09:25

La Tunisia raggiunge i 3 milioni di turisti. È questo il dato registrato relativamente ai primi sette mesi del 2022, numeri che salgono a oltre 7 milioni se si analizzano invece i pernottamenti.

A diffondere queste cifre è Mohamed Moez Belhassine, ministro del Turismo tunisino, che ha sottolineato inoltre come questi risultati non siano particolarmente distanti da quelli del 2019.



Come riporta ansamed.info, i mercati più forti si confermano quello algerino e quello libico, mentre la regione più visitata, anche in virtù della propria capacità ricettiva, è quella di Djerba-Zarzis. Qui si sono contati 510mila visitatori tra gennaio e luglio, e 2,4 milioni di overnight traducibile in un +218% rispetto allo stesso periodo del 2021. G. G.