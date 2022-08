Le Fiji tornano nei circuiti turistici: previsti 500mila arrivi nel 2022

14:03

Le isole Fiji, dopo avere recentemente riaperto al turismo internazionale, prevedono di chiudere il 2022 con almeno 500mila visitatori stranieri.

Queste le stime fatte dal Governo locale, visto che già nella prima parte dell'anno si è recuperato il 50% dei risultati del 2019 e, nel solo mese di giugno, si è raggiunto il 73% degli arrivi pre-pandemia. Per rivedere gli stessi livelli di due anni fa occorrerà attendere il 2024 ma nel frattempo, come riporta breakingtravelnews.com, l'economia del Paese continua a crescere (+12,4%) spinta proprio dalla travel industry che contribuisce a circa il 40% del Pil.



Tornano anche le crociere, Pacific Explorer P&O è giunta infatti nel porto di Lautoka e le stime parlano di 300mila visitatori in arrivo proprio grazie alle navi, con una spesa media per passeggero di 190 dollari in ogni porto. G. G.