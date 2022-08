Hawaii verso il ritorno al pre-Covid: brillanti i dati di luglio

14:59

Il Dipartimento per gli affari, lo sviluppo economico e il turismo delle Hawaii ha pubblicato le statistiche preliminari sui visitatori, che hanno rivelato che lo Stato ha ricevuto un totale di 919mila 154 visitatori durante il mese di luglio 2022, dimostrando una ripresa del 92,4% rispetto ai numeri pre-pandemia del luglio 2019.

Come spiega Travelpulse, questo rappresenta il più alto volume mensile di visitatori che le isole Hawaii hanno registrato da gennaio 2020, appena prima che il Covid-19 manifestasse l’impatto iniziale sul turismo. I turisti del mese scorso hanno speso complessivamente 1,94 miliardi di dollari, con un aumento del 14,3% rispetto al totale di 1,7 miliardi di dollari di luglio 2019.

La durata media del soggiorno dei visitatori in luglio è stata di 9,36 giorni, in crescita rispetto agli 8,92 giorni (+4,9%) di luglio 2019.



La spesa totale dei visitatori per i primi sette mesi del 2022 è stata di 11,16 miliardi di dollari, in aumento del 5,8% rispetto ai 10,55 miliardi di dollari di spesa registrati nei primi sette mesi del 2019. Finora quest'anno sono arrivati alle Hawaii un totale di oltre 5 milioni 350mila visitatori, il che rappresenta un dminuzione del 13,2% rispetto al totale di 6milioni 166mila visitatori arrivati nella prima metà del 2019.



In risposta ai nuovi dati, il direttore del Dbedt Mike McCartney ha osservato: "Rispetto al 2019, nel 2022 i visitatori hanno speso il 5,8%, pari a 610,1 milioni di dollari in più durante lo stesso periodo. E attualmente abbiamo recuperato l'86,8% del numero di arrivi rispetto al 2019". L'agenzia prevede in realtà che la completa ripresa non si verificherà prima del 2025.