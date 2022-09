Sudafrica, riparte la promozione sul mercato italiano

08:00

South African Tourism rilancia sul mercato italiano e riparte con la promozione nel nostro Paese. Dopo due anni di stop, Sat tornerà così a promuoversi sul mercato Sud Europa con Interface Tourism e sul mercato italiano con Aigo.

In particolare, Aigo è stata incaricata di sviluppare e implementare la strategia di comunicazione e marketing per il mercato italiano, declinando la strategia definita per l’area Sud Europa volta a rafforzare la brand awareness della destinazione e a posizionarla come meta di punta per i viaggiatori italiani.



“Siamo entusiasti di riprendere la collaborazione con South African Tourism - ha dichiarato Massimo Tocchetti, presidente di Aigo –. La destinazione ha un grande potenziale di crescita, con asset eccezionali, molti ancora da scoprire: dalla natura incontaminata con grandi spazi aperti e numerose attività outdoor, sempre più richieste dai viaggiatori, fino alla vivace vita cittadina, con gallerie d’arte ed eventi culturali che animano piccoli e grandi centri urbani, senza dimenticare le coste e l'enogastronomia di qualità eccellente. Il nostro compito sarà quello di arricchire la conoscenza della destinazione e delle sue infinite attrattive da parte dei consumatori tramite il nostro lavoro con il travel trade, i media e gli influencer, aggiornandoli sui nuovi sviluppi e sulle esperienze che il Paese offre”.