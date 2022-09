Arabia Saudita, regole più semplici per i visti: ecco le procedure per i turisti europei

di Gaia Guarino

11:09

Il Ministero del Turismo dell’Arabia Saudita ha annunciato un’importante novità sul fronte visti d’ingresso. Per coloro che risiedono nei Paesi dell’Ue, nel Regno Unito e negli Stati Uniti potrà essere richiesto un visto all’arrivo (il cosiddetto Visa on Arrival), mentre per i cittadini dei Paesi appartenenti al Consiglio di Cooperazione del Golfo è ora possibile fare domanda per un visto turistico elettronico (eVisa).

In quest’ultimo caso sarà sufficiente collegarsi al portale ufficiale di Visit Saudi (visitsaudi.com/visa) e verificare i requisiti indispensabili per l’application.



Un passo in avanti

Si tratta di un passo avanti che semplificherà le procedure necessarie per toccare con mano l’autenticità della cultura araba e agevolare l’arrivo di milioni di turisti. “Facilitare l’ottenimento del visto supporta la nostra ambizione di accogliere 100 milioni di visitatori l’anno entro il 2030 così da mostrare la nuova destinazione del turismo leisure più grande al mondo”, ha commentato Fahd Hamidaddin, ceo e membro del Consiglio di Amministrazione di Saudi Tourism Authority.