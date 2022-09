08:02

La bussola dei viaggi per il prossimo autunno-inverno torna a far rotta anche verso l’Asia, una parte del mondo che la pandemia ha reso inaccessibile per lunghissimi mesi.

Dalla riapertura del Giappone ai flussi anche individuali alla ripresa dei voli internazionali, i segnali che arrivano dall’area sembrano essere positivi.



Se per alcune destinazioni il ‘business as usual’ è ancora lontano, molti Paesi stanno lavorando per ampliare il numero degli arrivi, si legge sul nuovo numero di TTG Magazine, oggi in distribuzione e disponibile online sulla Digital edition.



Il traguardo della ripresa definitiva dei flussi viene spostato da molti al 2024, ma i primi segnali sembrano positivi e non resta che attendere le prossime settimane per capire se si consolideranno le ultime tendenze.



Il servizio completo su TTG Magazine oggi in distribuzione, disponibile online a questo link.