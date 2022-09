L’Argentina revoca le misure contro il Covid-19

09:21

Dallo scorso 24 agosto sono state modificate le disposizioni per l’ingresso nel territorio dell'Argentina, sia per gli argentini stessi, sia per gli stranieri residenti che per i non residenti, ossia i turisti.

A partire da quella data, si legge su L’Echo Touristique, non sono più necessarie né la dichiarazione giurata telematica di ingresso nel territorio nazionale, né il test PCR e neppure l'assicurazione sanitaria Covid-19.



Sono state revocate anche le misure di isolamento in caso di contagio.