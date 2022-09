Londra: boom di prenotazioni in hotel per i funerali della Regina

08:00

Impennata delle prenotazioni e, di conseguenza, anche dei prezzi per gli hotel al Londra in vista dei funerali della Regina Elisabetta.

La tariffa media per camera, come riporta preferente.com, è passata da 250 a 400 euro per questo fine settimana. Gli arrivi dall'estero sono soprattutto dagli Stati Uniti. A richiamare i turisti di tutto il mondo sarebbe l'eccezionalità dell'evento che, considerato il lungo regno di Elisabetta, non si verificava da molti decenni e che probabilmente non si ripeterà presto.



In particolare, la notte tra domenica e lunedì sta facendo registrare praticamente il tutto esaurito negli hotel di ogni categoria.