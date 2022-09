di Gaia Guarino

11:55

New York e Los Angeles vengono considerate le due principali porte d'accesso agli Stati Uniti per i turisti internazionali, nonché vera e propria calamita per gli italiani. Due città, ognuna con le proprie caratteristiche, che non smettono di crescere e confermare il proprio ruolo cruciale per la travel industry a stelle e strisce.

"New York sta vivendo una ripresa incredibile, siamo tornati a un numero di arrivi globale pari all'85% del 2019", commenta Fred Dixon (a destra nella foto), ceo di Nyc & Company in occasione di Brand Usa ceo Summit Uk & Europe. "Anche gli hotel hanno recuperato appieno, registrando le stesse cifre di tre anni fa con un totale di 124mila camere disponibili e altre 10mila in pipeline".



L'impegno per gli aeroporti

La Grande Mela investe, inoltre, sulle infrastrutture e in primis sul suo aeroporto di punta. Il Jfk si prepara, con un investimento da 9,9 miliardi di dollari, allo sviluppo del nuovo Terminal 1 che sarà pronto entro il 2026.



Spostandoci sulla West Coast, Los Angeles non arresta la sua corsa per elevare la qualità dei propri servizi. "Stiamo investendo 15 miliardi di dollari per trasformare il nostro aeroporto internazionale Lax", spiega Adam Burke (a sinistra nella foto), ceo di Discover Los Angeles. "Il Tom Bradley International Terminal - conclude - si arricchirà con tecnologie innovative che sfrutteranno i parametri biometrici dei passeggeri". Un'importante novità, infine, riguarda la mobilità urbana: entro il 2023 verrà attivato il treno che collegherà direttamente Lax con Downtown Los Angeles.