Finlandia: grazie all'estate numeri vicini a quelli del 2019

La Finlandia continua a performare recuperando velocemente quanto perso durante la pandemia. Già il 2021 aveva fatto segnare un +40% sul 2020, ma il 2022 migliora ulteriormente i numeri.

Analizzando l'arco temporale gennaio-luglio 2022, si contano 79mila 700 pernottamenti italiani, appena l'8% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo VisitFinland, ad attrarre il pubblico della Penisola sono i paesaggi e dunque le attività outdoor, insieme all'offerta wellness, ai laghi e ovviamente alla possibilità di avvistare l'aurora boreale.



Dopo i successi estivi in cui hanno spopolato i tour di Helsinki, il trekking e il cicloturismo, per l'inverno il punto di forza sarà come di consuetudine la regione della Lapponia e in particolare la città di Rovaniemi, casa di Babbo Natale.

G.G.