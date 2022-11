Abu Dhabi e la ricetta del rilancio: le prossime mosse internazionali

di Silvana Piana

12:43

Un approccio al marketing a 360 gradi, attraverso i canali b2b e b2c, in modo che siano complementari tra loro. È la strategia di Abu Dhabi per il 2023, nell’ottica di un rilancio importante della destinazione emiratina anche su mercati nuovi.

L’attività commerciale, attualmente distribuita su 10 mercati principali, prevede un incremento sino a 35 l’anno prossimo, con una promozione sul trade che include fam trip e roadshow. “Siamo sulla buona strada per ripristinare i livelli del 2019 - afferma a TTG Media Abdulla Yousuf, direttore operazioni internazionali Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi -, e questo è il momento giusto per iniziare un nuovo impegno per mostrare che la destinazione è stata completamente riaperta e recuperata”.



Da quando ha riaperto ai turisti internazionali nel settembre 2021, la destinazione ha registrato molti arrivi dall’Europa, in particolare in Italia, Germania e Francia, e con il Regno Unito che ha fatto segnare un picco del +89%. Al Wtm London 2022 Abu Dhabi ha lanciato la nuova campagna promozionale, incentrata su attività e experience integrate in un calendario di eventi di sport, performance e cultura, che dura tutto l’anno.