Uragano Nicole: voli cancellati e parchi chiusi in Florida

10:22

La tempesta tropicale Nicole diventa uragano e costringe gli aeroporti della Florida a cancellare i voli.

Lo Stato Usa si prepara al previsto passaggio della perturbazione nelle prossime ore chiudendo anche i parchi di divertimento. Secondo le previsioni l'uragano dovrebbe raggiungere la costa orientale della Florida, della Georgia e della Carolina del Sud oggi, giovedì 10 settembre. Ieri sono già stati cancellati oltre 900 voli nell'area e oggi non saranno operati ulteriori 1.000 voli. Da mercoledì l'aeroporto di Orlando ha sospeso le operazioni commerciali. Lo scalo di Miami invece è rimasto attivo ma ha diramato un'allerta per possibili cancellazioni e ritardi.



Walt Disney World, chiuso per le mareggiate, riaprirà gradualmente da oggi pomeriggio. Battenti serrati anche per l'Universal Orlando.