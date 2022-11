Grecia, nel 2022 superati i numeri pre-pandemia

15:28

Secondo i dati diffusi dalla Civil Aviation Authority inglese, Il numero di viaggiatori in Grecia durante l'estate ha superato i livelli pre-pandemia.

Il Paese, come riportato da TTG Media, avrebbe infatti superato la performance del 2019 (114% rispetto al 2019), mentre l'Italia ha registrato l'83% delle visite rispetto ai livelli pre-pandemia.



La Spagna è stata in cima alle classifiche delle vacanze estive per i turisti britannici quest'estate, con oltre 13 milioni di passeggeri che hanno viaggiato nel Paese tra luglio e settembre, rappresentando l'86% dei numeri pre-pandemia.



I dati della Caa hanno anche mostrato che oltre 73 milioni di passeggeri hanno volato dentro e fuori il Regno Unito tra luglio e settembre di quest'anno, con un calo del 19% rispetto a prima della pandemia di Covid-19.

Ulteriori dati hanno mostrato un miglioramento del numero di cancellazioni di voli effettuate il giorno della partenza.