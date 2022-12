Città più care al mondo: New York raggiunge la vetta insieme a Singapore

08:47

C'è sempre Singapore, ormai per l'ottava volta in 10 anni, al vertice della classifica delle città con il più alto costo della vita del mondo. Ma questa volta al suo fianco c'è New York, a parimerito con la metropoli asiatica.

A sancire il riultato è il sondaggio Worldwide Cost of Living dell'Economist. Che sottolinea anche come i prezzi nelle maggiori città del mondo siamo aumentati dell'8,1% in valuta locale negli ultimi 12 mesi: si tratta dell'incremento maggiore degli ultimi 20 anni.



La top ten, ripresa da corriere.it vede Tel Aviv al terzo posto, seguita da Hong Kong e Los Angeles. La posizione dalla quinta alla decima sono occupate, rispettivamente, da Zurigo, Ginevra, San Francisco, Parigi, Copenhagen e Sydney. Tra le 172 città analizzate le più economiche risultano essere Damasco e Tripoli.



L'inflazione maggiore viene registrata a Caracas, in Venezuela, con un +132%