L'enogastronomia argentina di scena al Leonardo da Vinci

21:00

In occasione della settimana enogastronomica Argentina a Roma, in programma fino al prossimo 11 dicembre, anche al Leonardo da Vinci è possibile assaggiare i piatti della tradizione culinaria argentina presso la Plaza Premium lounge in area di imbarco E, con la seconda edizione dell’evento ‘Viaggio Gastronomico Argentino’.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Plaza Premium lounge, Aeroporti di Roma, Aerolíneas Argentinas e l’ambasciata della Repubblica Argentina in Italia e conferma lo stretto legame che unisce Italia e Argentina avviato nel 2018.



Ad aprire la manifestazione, l’esibizione dei maestri Leonardo e Cristina Elias, ballerini dell’accademia internazionale di tango CulturTango. “Siamo orgogliosi di aver organizzato questo evento in collaborazione con Adr, con l’ambasciata Argentina e Aerolinas Argentinas e che conferma una relazione che si va sempre più rafforzando. Da cinque anni Fiumicino è diventata la nostra casa, abbiamo ospitato oltre 350mila viaggiatori da tutto il mondo, offrendo loro il massimo comfort e cibo di qualità, come testimoniato anche dal recente riconoscimento ricevuto come World's Best Independent Lounge agli Skytrax World Airline Awards 2022” ha detto la general manager di Plaza Premium Lounge, Analia Marinoff.



“E’ per noi un onore ospitare questa iniziativa enogastronomica in una location di cui siamo orgogliosi. E’ la conferma del rapporto di sinergia che si è creato tra Italia e Argentina. Un mercato per noi strategico che nel 2019 ha evidenziato un costante aumento dei volumi raggiungendo i 360mila passeggeri a bordo dei voli diretti tra Buenos Aires e Fiumicino a dimostrazione del forte legame storico-culturale tra i due Paesi” ha aggiunto Ivan Bassato, chief aviation officer di Adr.



“Ci rallegra poter partecipare a questa iniziativa al fianco di altre aziende all'interno dell'aeroporto Leonardo da Vinci dove operiamo ormai da più di 70 anni con il supporto degli amici di Aeroporti di Roma e dell'ambasciata Argentina in Italia. Aerolíneas Argentinas ha il privilegio di imbarcare sempre dal molo E di Fiumicino. Ringraziamo inoltre Plaza Premium Lounge che ci ospita per questo viaggio ideale nella tradizione enogastronomica argentina”, ha aggiunto Claudio Neri, country manager Italia di Aerolíneas Argentinas.



“Siamo lieti di essere qui oggi insieme al consigliere economico e commercialeal Leonardo da Vincoie alla responsabile dell’Ufficio Promozione e Turismo, Vanesa Di Martino Creide, e accogliere gli ospiti a questa importante manifestazione di promozione turistica ed enogastronomica argentina”, ha concluso l’Ambasciatore Roberto Cales.