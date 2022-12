Passaporti Uk: al lavoro per risolvere il problema dei ritardi nei rilasci

17:29

Dopo i problemi dell'anno che sta per volgere al termine, per l'ufficio passaporti inglese arriva la richiesta di preparsi meglio all'ondata di domande.

Secondo un rapporto del National Audit Office, cinque milioni di persone che hanno ricevuto in ritardo il rinnovo del documento tra il 2020 e il 2021. Dopo l'ondata pandemica, come riporta ttgmedia.com, con la riapertura dei viaggi internazionali la domanda infatti è esplosa. E secondo le previsioni sono almeno 3 milioni le persone che non hanno ancora rinnovsato i passaporti, il che creerà un nuovo intasamento negli uffici per il 2023.



Nel 2022 l'ufficio ha gestito un numero record di domande, ma ci sono comunque stati ritardi per centinaia di migliaia di persone.