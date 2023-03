08:35

Il settore del turismo nei Caraibi, nonostante la ripresa che sta coinvolgendo gran parte del mondo, "non è ancora fuori pericolo". Ad affermarlo è Nicola Madden-Greig, presidente della Caribbean Hotel and Tourism Association (Chta), secondo cui il comparto sta ancora affrontado le sfide del post-pandemia.

Come riporta ttgmedia.com, le cause indicate dal numero uno dell'associazione sono soprattutto i debiti accumulati negli scorsi anni, che si sono andati ad aggiungere alla pressione sui conti dell'aumento generalizzato dei prezzi.



I costi minano la ripresa

L'incremento dei costi operativi, infatti, secondo un sondaggio realizzato da Chta starebbe minando la ripresa nell'area.



In questo scenario si inseriscono sia l'aumento del prezzo dei voli sia la carenza di manodopera. Tuttavia, il presidente resta fiducioso sulle prospettive di ripresa.