Abu Dhabi anche d’estate: il meglio dell’offerta in un roadshow

09:16

Tappa milanese per l’Experience Abu Dhabi Roadshow, che il giorno successivo si è trasferito a Roma per incontrare i principali operatori del mercato italiano mettendoli in contatto con una nutrita delegazione di player della destinazione mediorientale: Etihad Airways, Park Hyatt Abu Dhabi Hotel And Villas, Nurai Island, Rixos Premium Saadiyat Island, W Abu Dhabi Yas Island, Yas Plaza Hotels, Magic Arabia, Malatacca Travel & Experiences, Kurban Tours, Desert Gate Tourism, Miral Destinations e Qasr Al Watan.



“Abu Dhabi è la destinazione ideale per i viaggiatori italiani, alla ricerca di servizi di alto livello, esperienze culturali ed enogastronomiche, sole e spiagge - ha spiegato Husain Ali AlHashmi (nella foto durante l'evento milanese), international operations Europe regional head Dct Abu Dhabi -. La crescita che stiamo registrando è il risultato diretto degli investimenti che abbiamo fatto in questo settore negli ultimi anni, tra cui l’aumento dei collegamenti aerei dall'Italia operati da Wizz Air Abu Dhabi, volti a migliorare l'accessibilità della destinazione. I nostri roadshow a Milano e Roma hanno ulteriormente rafforzato questo successo, permettendoci di coinvolgere direttamente i professionisti del turismo e di garantire loro gli strumenti necessari per comunicare l'offerta di Abu Dhabi ai loro clienti”.



Il roadshow ha permesso di rafforzare i rapporti esistenti e creare nuove connessioni con i partner del settore turistico, offrendo un programma di incontri pomeridiani in entrambe le città e un evento di networking a Milano per presentare l'Emirato come destinazione turistica leader per i viaggi di piacere, d'affari e incentive.



Fra le novità, il Dct di Abu Dhabi ha presentato la campagna estiva 2023 ‘Un'estate non basta’, pensata per raccontare l'ampia gamma di esperienze disponibili durante la stagione. La campagna si inserisce nell'ambito del più ampio piano della destinazione di attrarre 24 milioni di visitatori entro il 2023. Completano la campagna anche tre nuove promozioni. L’All-inclusive Abu Dhabi summer pass consente di esplorare oltre 30 attrazioni, 600 ristoranti e una varietà di punti vendita. I visitatori potranno inoltre beneficiare della promozione Stay more, pay less presso gli hotel aderenti, che prevede una notte extra di divertimento ad Abu Dhabi ogni tre notti prenotate in hotel.



Infine, Kids go free prevede, per ogni adulto pagante, un soggiorno in hotel e pasti gratuiti per un bambino. E non è tutto: i bambini hanno anche diritto a un ingresso gratuito a parchi tematici di Yas Island a loro scelta.

Per tutta l'estate infine, i visitatori possono usufruire di una connessione continua tramite il servizio navetta Experience Abu Dhabi Shuttle Bus, gratuito per tutti.