di Gaia Guarino

08:46

Per la Germania, il 2023 parte con ottimi risultati. Lo rivelano i dati relativi al primo trimestre, che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno registrano un +116% sul numero di pernottamenti effettuati dai turisti italiani. Quasi totale il recupero sul 2019, a oggi infatti il dislivello si attesta a un -23%.

A scegliere questa destinazione sono prevalentemente coloro che prenotano una vacanza (62%) seguiti dai viaggiatori business (26%) e in ultimo da coloro che desiderano fare visita a parenti e amici (12%). “Abbiamo rilevato un aumento sostanziale dei viaggi d’affari”, sottolinea Agata Marchetti, direttrice ad interim dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo. “In quel 26% è compreso anche il segmento Mice, e nel futuro vedremo il consolidarsi di due fenomeni come il workation e il bleisure”.



Le abitudini dei viaggiatori

Per quanto concerne la durata media del soggiorno, la Germania viene scelta dagli italiani primariamente per lunghe permanenze (oltre 4 notti nel 72% dei casi), con una spesa media che nel 2022 è stata di 727 euro per soggiorno (contro i 646 euro del 2021), con un volume di fatturato di 1,6 miliardi di euro.



“Gli ospiti italiani prediligono strutture alberghiere di alto livello”, conclude Marchetti. “Inoltre, apprezzano l’aspetto culturale e paesaggistico del Paese oltre alle occasioni speciali come la tradizionale passeggiata tra le luci dei mercatini di Natale”.