Ciclismo e outdoor nella strategia dell'Osttirol

15:22

Il ciclismo accende la passione per l’Osttirol austriaco. Che sia merito del SuperGiroDolomiti, in programma il 10 e l’11 giugno da Lienz, o del tour Transalp per mountain bike del 18 giugno, è la voglia di attività outdoor a guidare quest’anno gli italiani alla scoperta di nuovi circuiti turistici.

“La nostra regione si trova ad appena 150 chilometri da Bolzano - spiega Elvira Blassnig, responsabile ufficio turistico Osttirol - ed è uno sbocco naturale per chi cerca l’autenticità del folklore austriaco, ma soprattutto desidera esplorare i nostri 2.500 chilometri di percorsi escursionistici, la maggior parte dei quali attraverso il Parco Nazionale degli Alti Tauri: il regno dell’aquila reale e dell’avvoltoio barbuto in Europa centrale”.



“Nella zona di Kramsach è inoltre possibile visitare il più grande museo all’aperto del Tirolo - aggiunge Birgit Angermair, responsabile ufficio turistico Alpbachtal - meglio noto come Museum Tiroler Bauernhöfe (Museo tirolese dei Masi). In direzione delle Alpi di Kitzbühel è poi possibile scoprire l’Alpbachtal, considerata la valle più bella del Tirolo con oltre 400 fattorie ancora in servizio, talvolta dalla storia centenaria: una destinazione ideale per famiglie che cercano buona cucina ed esperienze didattiche in campagna”.



Alberto Caspani