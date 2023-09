Giappone, Kyoto verso un pacchetto di misure contro l’overtourism

16:38

C’è un prezzo da pagare per la ripresa del turismo dopo la paralisi pandemica: quello dell’overtourism. Il fenomeno, che in Italia notoriamente affligge le città d’arte e in primis Venezia, ora sembra attanagliare anche una città del Giappone: Kyoto.

Dopo la riapertura del Paese al turismo internazionale, la città ha registrato un’impennata di arrivi e il sindaco ha deciso di correre ai ripari, pensando a un pacchetto di misure per ridistribuire i flussi e agevolare la convivenza tra residenti e visitatori.



Tra gli interventi normativi, riporta Repubblica, il potenziamento delle corse della Rakuraru Line tra la stazione e i siti di interesse e la sostituzione del pass giornaliero per i bus con uno esteso per la metropolitana, per favorire la dispersione e ridistribuzione dei flussi; la creazione di un deposito bagagli per consentire ai turisti di muoversi senza bagagli. E ancora una brochure informativa con le indicazioni sui siti più congestionati nonché campagne video sugli schermi delle stazioni e della metro in collaborazione con l’ente Jnto per informare i turisti sull’etichetta da seguire in loco.