Marocco Premier Partner al Wtm, proposte innovative per il rilancio

12:00

Il Marocco al Wtm di Londra per rilanciare il turismo dopo il terremoto che ha colpito in particolare l’area di Marrakech. Resilienza e diversificazione dell’offerta, con l’apertura a villaggi e aree meno conosciuti dal turismo internazionale, sono i punti di forza della nuova e risoluta strategia di promozione per un rapido recupero, anche se i dati più recenti mostrano una buona tenuta dell’incoming.

Nel settembre scorso, infatti, sono stati circa 960mila i turisti giunti dall’estero nel Paese nordafricano, facendo registrare il 7% in più rispetto allo stesso mese del 2022. Per questo gli operatori del ricettivo sono presenti e compatti alla manifestazione londinese, di cui il Marocco è peraltro Premier Partner, per garantirsi la ripresa del mercato Uk attraverso proposte innovative. A queste stanno rispondendo prontamente alcuni gruppi britannici, come Virgin Voyages e Jet2holidays, che - come riporta TTG Media - presentano per la prima volta, nelle proprie programmazioni 2024, pacchetti viaggio sul Marocco.